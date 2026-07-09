Niğde\'de Silahlı Kavga: Bir Ölüm

NİĞDE'deki Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçarken TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Kemal Sucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nar Mahallesi'ndeki Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. Ormanda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında O.K., karşı gruptan Kemal Sucu'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alının O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Ormanda saklandığı tespit edilen Kemal Sucu'nun yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu sırada ormanda polisleri fark eden Kemal Sucu, yaya olarak kaçmaya başladı. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sucu'ya şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı TIR çarptı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Sucu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri TIR şoförünü de gözaltına aldı.

Ağır yaralı Kemal Sucu, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Kemal Sucu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.