Niğde'de Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

4 GÖZALTI

Niğde'de, Ege Atlı'nın (8) bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda sokakta oynarken vurulup, ağır yaralanmasın ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İşyerini kurşunlama ve kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştiren toplam 4 şahıs, Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalanmış ve adli tahkikata başlanmıştır" denildi.