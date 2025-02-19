Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu

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Niğde'de tarihi eser niteliği taşıyan 274 sikke ve 11 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir araçta arama yaptı.

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 sikke ve 11 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.