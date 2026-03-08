Niğde'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.S'nin (40) kullandığı 63 AHG 913 plakalı tır, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde M.K. (64) idaresindeki 51 EV 492 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.K. hayatını kaybetti, diğer sürücü M.S. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
