Niğde'de 'Üreten Kadınlar Buluşmaları' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de 'Üreten Kadınlar Buluşmaları' etkinliği düzenlendi

Niğde\'de \'Üreten Kadınlar Buluşmaları\' etkinliği düzenlendi

Niğde'de gerçekleştirilen 'Üreten Kadınlar Buluşmaları' etkinliğinde Vali Cahit Çelik, kentin kültür ve coğrafya anlamında zengin olduğunu belirtti. Çelik, kooperatiflerin pazarlama konusunda sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, kadınların üretimde ve istihdamda yer almalarının önemine değindi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kadınlara her konuda destek verdiklerini ifade etti. Programda kooperatif başkanları da tecrübelerini paylaştı.

24.05.2024 16:23
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Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, kentin kültür ve coğrafya anlamında zengin olduğunu söyledi.

Kent kültürünün zengin olmasının kooperatifler için önemli olduğunu aktaran Çelik, "Ankara Kalkınma Ajansı'nda Genel Sekreterlik yaptığım dönemde kooperatiflere çok desteğimiz oldu. Kadınların üretimde olmaları, istihdamda bulunmaları bizim de önceliğimizdir. Kooperatifler her ilde olduğu gibi ilimizde de irili ufaklı bir şeyler üretmeye çalışıyor, kooperatiflerin tıkandığı nokta pazarlamadır. Hangi ürünü üretirseniz üretin, o ürünü piyasaya sürüp satamıyorsanız maalesef bu ekonomik bir değer olarak karşılık görmüyor." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak kadınları her konuda desteklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kooperatif başkanları sunum yaparak tecrübelerini aktardı.

Programa, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve kooperatif üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de 'Üreten Kadınlar Buluşmaları' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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