Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 5 etkinlikte, 330 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.