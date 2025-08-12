Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı, 196,12 gram sentetik uyuşturucu, 54,30 gram esrar, 52 sentetik hap, 10 kök Hint keneviri, ruhsatsız tüfek, 6 fişek, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
