Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Niğde merkez ve Bor ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15-19 Nisan arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 113 sentetik hap, aseton ve 4 cam aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.