Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Niğde merkez ve Bor ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 34 gram sentetik uyuşturucu, 3,43 gram esrar, 213 sentetik hap, 5 cam aparatı ve 4 bin lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
