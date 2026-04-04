Niğde'de Yaya Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de otomobilin çarptığı yaya, hastanede tedavi altına alındı.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil B'ye (72) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kamil B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
