Niğde\'de Yöresel Gıda Kursu Başladı

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Niğde'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yöresel gıda ürünleri yapımı kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yöresel ürünlerin yapımına yönelik 320 saat kurs verilecek.

Kursta, bölgeye özgü yerel malzemelerin tanıtımı, geleneksel tarifler, üretim teknikleri, üretilen ürünlerin korunması ve saklanması, gıda güvenliği ve hijyen kuralları ile yerel ve ulusal pazar araştırması konularında eğitim veriliyor.

Teknik gezilerin de yapılması planlanan kurs, 20 Aralık-22 Ocak tarihleri arasında devam edecek.