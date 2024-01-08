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Niğde'de Zirai İlaç Zehirlenmesi: 4 Kargo Personeli Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Niğde'de Zirai İlaç Zehirlenmesi: 4 Kargo Personeli Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de bir kargo şubesinde düşen ve patlayan zirai ilaç yüklü koli sonucu 4 kargo personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kargo personeli tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi.

Niğde\'de Zirai İlaç Zehirlenmesi: 4 Kargo Personeli Hastaneye Kaldırıldı
08.01.2024 - 16:37,
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Niğde'de kargo sevkiyatı sırasında düşen kolinin içindeki zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir kargo şubesinde zirai ilaç yüklü koli düşerek patladı.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Temizlemeye çalıştıkları zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kargo personelinin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de Zirai İlaç Zehirlenmesi: 4 Kargo Personeli Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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