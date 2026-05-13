Niğde'de Zootekni Kongresi: 25 Üniversite, 500 Öğrenci

13.05.2026 14:32
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi düzenlendi. 25 üniversiteden 500 öğrenci katıldı. TBMM Komisyon Başkanı Kirişci, tarımın önemini vurgulayarak üretim ve ihracata dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından "19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, 25 üniversiteden yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, kongrenin açılışında, tarımsal alanda üretimin önemli olduğunu söyledi.

İnsanların beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarının tarımdan karşılandığını belirten Kirişci, geleneksel tarımın milattan önce 10 bin yıl öncesine kadar dayandığına dikkati çekti.

Bilimsel ve kurumsal tarımın ise 18 ila 19. yüzyıla kadar uzandığını anlatan Kirişci, "Dolayısıyla tarihsel bir arka planı da olan bir mesleğin önümüzdeki yüzyıla dair ortaya konulmuş bir vizyon çerçevesinde kendi faaliyetlerinin mutlak suretle yürütülmesi gerekir." dedi.

Kirişci, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na değinerek, burada 182 anlaşmanın yapıldığını dile getirdi.

Anlaşmalarla 8 milyar dolarlık bir sözleşmenin imzalandığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bunun 6 milyar dolarlık kısmı ihracat bağlantısıdır. Buradan hareketle savunma sanayi ve uzay havacılık, tarımla aynı. Tarımı asla ayırt edemeyiz. Her şeyden önce bu ülkenin üreticileri pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışma, küresel savaş demeden üretme azmiyle çalışmaya devam ediyor. Pandemide Avrupa ülkelerinde üreticiler evlerini terk etmemek üzere adeta yemin etmişlerdi ama bizim ülkemizin üreticileri bizlere, bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza, 'Bize müsaade edin, tarlamıza, bağımıza, bahçemize, ahırımıza, ağlımıza, kümesimize gidelim, üretelim.' dediler. Bu ülkede üretim zinciri aksamadı, tüketim zinciri de devam ettiği için üretim tüketim zinciri sürdü."

Kirişci, tarım ve gıda ihracatının 35 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Biz sadece kendimiz için üretmeyeceğiz. Gençler, kendinizi sadece bu ülkede üretim yapacak geleceğin meslek mensupları olarak görmeyin. Biz istesek de istemesek de birikimimize muhtaç olan dost, kardeş, mazlum ve mağdur ülkeler var. Biz bu ülkelerle bunu paylaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversite hakkında bilgi vererek, kongrede emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

