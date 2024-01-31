Niğde Halk Eğitim Merkezinde Dikim Kursu Açıldı

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Önce dikiş öğrendiler, şimdi kendi kıyafetlerini dikiyorlar

NİĞDE - Niğde Halk Eğitim Merkezinde açılan Dikim Kursuna gelen kursiyerler öğrendikleri beceriler ile kendi kıyafetlerini kendileri dikiyor.

Hem sosyalleşmek hem de dikiş becerisi kazanmak için kursiyerlerin Niğde Halk Eğitim Merkezinde açılan Dikim Kursuna büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Moda Tasarım Teknolojisi Öğretmeni Gülsüm Tekin kadınlara evde oturmamalarını önerdi. Tekin; "Hanımlarımız sıfırdan başlıyorlar. Burada makine, kalıp, kesip biçme ve bir kıyafeti oluşturmayı öğretiyoruz. Çok memnunlar. Başvurular çok fazla eleyip alabiliyoruz artık. Hanımlar diktiklerini zevkle giyiyorlar. Öneriyorum gelsinler. Hiç kimse yapamam diye düşünmesin çok kolay biz de çok yardımcı oluyoruz. Hem kendileri açısından bir meslek sahibi, bir hobi olabilir. Bizim sertifikalarımızı değerlendirip ustalık belgesi için başvurabiliyorlar Mesleki Eğitim Merkezine. Evde oturtmasınlar gelsinler hem sosyalleşsinler hem de kendilerinin bir şeyler başarabildiklerini görsünler, kendilerine özgüvenleri gelir. Daha mutlu olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Kursiyer Elif Çelebi de; "Buraya bir merakla olarak başladım seviyorum el işi yapmayı neden dikişe gitmeyeyim diye karar verdim. 4 ay önce başladık ve şu anda kendi yaptıklarımızı giyiyor seviyesine geldik. Çok güzel bir tecrübe hiç dikiş dikmeyi bilmiyordum ama şu anda bütün arkadaşlar gibi bende kendi diktiklerimi giyiyorum ve giydikçe de zevk alıyorum. Başka bir şey giymek istemiyorum" dedi.

Kursiyer Derya Çiftçibaşı ise, artık hazır kıyafet satın almak istemediğini belirterek, "Başında bende yapamam gibi düşünmüştüm çünkü hiç bilmiyordum ama çok kolay. Hocalarımız çok iyi bize çok yardımcılar, arkadaşlık burada çok güzel. Yani herkese tavsiye ediyorum. ya şu an hiçbir şey almak istemiyorum açıkçası bunu dikebilir miyim diye bakıyorum. Dikiyoruz giyiyoruz artık" ifadelerini kullandı.