Niğde İtfaiyesi 2024'te 1369 Olayda Müdahale Etti

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Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024'te 1369 yangın, kurtarma ve doğal afet olayına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern teknolojik cihaz ve araçlarla donatılan, hızlı müdahale kapasitesine sahip Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın ve afetlerde etkin ve profesyonel mücadele sergiliyor.

Ekipler, bu yıl 831 ev, iş yeri ve araç yangını, 489 trafik kazası, yüksekten düşme ve mahsur kalma, 49 sel, su baskını ve rüzgar gibi doğal afetlere müdahale etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, itfaiye ekiplerinin 2024 yılında gösterdiği özverili ve kahramanca çalışmalarla şehrin güvenliği için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu aktaran Özdemir, "İtfaiye ekiplerimizin gayreti ve modern teknolojinin desteğiyle bu hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. İtfaiye personelimizin gayreti, Niğde'mizin her bölgesinde hayat kurtarıcı bir rol üstlendi. 2025 yılı için daha büyük hedefler belirlendi. Daha fazla eğitim, teknolojik yatırım ve sürdürülebilir güvenlik çalışmalarıyla Niğde, her geçen yıl daha güvenli bir şehir olma yolunda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.