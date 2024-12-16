Niğde İtfaiyesi 2024'te 1369 Olayda Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde İtfaiyesi 2024'te 1369 Olayda Müdahale Etti

Modern tekniklerle donatılan Niğde İtfaiyesi, 2024'te yangın ve afetlere etkin bir şekilde müdahale etti.

16.12.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024'te 1369 yangın, kurtarma ve doğal afet olayına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern teknolojik cihaz ve araçlarla donatılan, hızlı müdahale kapasitesine sahip Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın ve afetlerde etkin ve profesyonel mücadele sergiliyor.

Ekipler, bu yıl 831 ev, iş yeri ve araç yangını, 489 trafik kazası, yüksekten düşme ve mahsur kalma, 49 sel, su baskını ve rüzgar gibi doğal afetlere müdahale etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, itfaiye ekiplerinin 2024 yılında gösterdiği özverili ve kahramanca çalışmalarla şehrin güvenliği için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu aktaran Özdemir, "İtfaiye ekiplerimizin gayreti ve modern teknolojinin desteğiyle bu hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. İtfaiye personelimizin gayreti, Niğde'mizin her bölgesinde hayat kurtarıcı bir rol üstlendi. 2025 yılı için daha büyük hedefler belirlendi. Daha fazla eğitim, teknolojik yatırım ve sürdürülebilir güvenlik çalışmalarıyla Niğde, her geçen yıl daha güvenli bir şehir olma yolunda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, İtfaiye, Güncel, trafik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde İtfaiyesi 2024'te 1369 Olayda Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde İtfaiyesi 2024'te 1369 Olayda Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.