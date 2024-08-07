Niğde Kelle Söğüş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi

Güncel

Niğde'nin önemli lezzetleri arasında yer alan "Niğde kelle söğüş" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (NİTSO) yapılan açıklamaya göre, NİTSO, kentin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin artırılması amacıyla başlattığı coğrafi işaret çalışmaları hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğunu belirtti.

Tescil ettirilen ürünlerin üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomiye en verimli biçimde entegre edilmesinin önemli olduğunu aktaran Katırcıoğlu, çalışmaları bu alanda yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Katırcıoğlu, böyle ürünleri güvenilir olarak piyasaya lanse etmenin tescille olabildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standartlarını yakalayan 'coğrafi işaret' ile mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak. Dolayısıyla Niğde'nin bu ürünleri markalaştırmasıyla kent bir marka şehir olacak. Bu ürünleri ne kadar arttırırsak kent için ekonomik anlamda fayda tescil etmiş olacağız. Tescil ettirmiş olduğumuz ürünlerimizle aynı zamanda ilimizin gastronomi turizmine de katkıda bulunuyoruz. Oda olarak Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavası ve Niğde Kelle Söğüş'e coğrafi işaret tescili aldık. Niğde kelle söğüş coğrafi işaret tescilinin tüm üreticilere ve Niğde halkına hayırlı olmasını dilerim."