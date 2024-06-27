Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda Başkan Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda Başkan Yeniden Seçildi

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi. Vali Cahit Çelik, genel kurulda Kent Konseyinin kent vizyonunun geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık gibi ilkeleri benimsediğini belirtti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir de genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, yeni seçilen yönetimi kutladı.

27.06.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda gerçeleştirilen genel kurulda, Kent Konseyinin kent vizyonunun geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap verme ve katılım gibi ilkeleri benimsediğini söyledi.

Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kentin daha yaşanabilir, çevreye duyarlı bir kent haline gelmesi konusunda bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Yeter ki Niğde'miz gerçekten potansiyelini iyi kullansın. Bu anlamda da arkadaşlarımızla beraber istişare halinde karşılıklı fikir birliği çerçevesinde iyi işler yaparız. Ben bu duygu ve düşünce bir daha genel kurulumuzun Niğde'miz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, yeni seçilen yönetimi kutladı.

Kent Konseyinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak Valimizin liderliğin kent konseyiyle el ele çalışacağız. Genel kurulumuzda şehrimiz için hayırlı kararlar alalım, hayırlı işlere vesile olalım. Gönüllülükle bu işleri yapmak çok daha önemli." dedi.

Konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu seçimi yapıldı.

Kent Konseyi Başkanlığına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi.

Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Kent Konseyi, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda Başkan Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda Başkan Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement