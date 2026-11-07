Niğde Kiledere'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kiledere köyünde M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ile Y.D'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.E'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Y.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüpheli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.