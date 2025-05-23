Niğde'nin Saklı Cenneti Dipsiz Kanyon Turizme Kazandırılacak

Niğde'nin saklı cenneti 'Dipsiz Kanyon' böyle görüntülendi

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak Köyü sınırlarında yer alan ve eşsiz doğal dokusuyla dikkat çeken Dipsiz Kanyon, böyle görüntülendi.

Niğde'nin doğal güzelliklerinden birisi olan Dipsiz Kanyon, büyüleyici manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Doğal yapısıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan kanyon, sarp kayalıkları, akar suyu ve yeşil doğası ile doğaseverleri kendisine hayran bırakıyor.

Kanyonun turizm potansiyeli gündemde

Niğde'nin saklı cenneti kanyonu ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, bölgenin turizme kazandırılması için dikkatli ve planlı adımlar atılacağını belirtti. Yapılan ziyarette Vali Çelik'e, Çiftlik Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu, Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Ziyaret sırasında kanyonun idari ve coğrafi durumu yerinde incelenirken, bölgenin korunması ve sürdürülebilir turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Çelik, Dipsiz Kanyon'un hem doğa tutkunları hem de bölge halkı için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, bu doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için dikkatli ve planlı adımlar atılacağını belirtti.