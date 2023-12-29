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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Milyon 307 Bin 646 Hastaya Sağlık Hizmeti Sunuldu - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Milyon 307 Bin 646 Hastaya Sağlık Hizmeti Sunuldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu yılın 11 ayında toplamda 1 milyon 307 bin 646 hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanenin yatak kapasitesi 545 olup, ayakta, acil serviste ve yatan hasta olarak başvuranların sayısı bu rakama ulaştı. Hastanenin poliklinik hizmetleri için her boş alanı kullanmaya çalıştığı belirtilirken, pediatri ve yeni doğan yoğun bakım bölümlerinin doluluk oranının yüzde 90 olduğu ifade edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 1 Milyon 307 Bin 646 Hastaya Sağlık Hizmeti Sunuldu
29.12.2023 - 12:53,
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bu yılın 11 ayında 1 milyon 307 bin 646 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

Hastane Başhekimi Dr. Yakup Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2023 yılının 11 ayını değerlendirdi.

Hastanenin yatak kapasitesinin 545 olduğunu belirten Çetinkaya, hastaneye ayakta, acil serviste ve yatan hasta olarak 1 milyon 307 bin 646 başvuru olduğunu söyledi.

Çetinkaya, 476 bin 982 kişinin hastane randevusu alıp, 69 bin 634 kişinin ise randevusuna gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 3 binada hizmet vermekteyiz. Hastanemizde boş bulduğumuz her alanı polikliniğe çevirerek hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hastanemiz günlük ortalama 7 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor, bunların 2 bin tanesi acil, 4500- 5000 arası hastalara da poliklinik hizmeti veriyoruz. Hastanemizin pediatri, yeni doğan yoğun bakım bölümlerimizin doluluk oranı yüzde 90."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Milyon 307 Bin 646 Hastaya Sağlık Hizmeti Sunuldu - Son Dakika
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