Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ailelerinin Sağlık Durumunu Kontrol Ediyor

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesince başlatılan proje kapsamında şehit ailelerinin sağlık durumları evlerine giden sağlık ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gazi ve Şehit Yakını Birimi'nce koordine edilen proje kapsamında, oluşturulan sağlık ekibi, şehit ailelerini evlerinde hizmet ederek, muayene ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, proje kapsamında, sağlık ekiplerinin haftada en az bir şehit ailesini ziyaret edeceğini belirtti.

Doğan, uygun bir zaman diliminde şehit ailelerini evlerini ziyaret ederek sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceğini kaydederek, "Gerekli durumlarda uzman hekimlerimize yönlendirme yapacağız. Başhekimliğimize bağlı hizmet veren Gazi ve Şehit Yakını Birimi'nin koordinesinde yürütülen projeyle, şehit ailelerimize duyduğumuz minneti en üst düzeyde sunacağımız sağlık hizmetleriyle göstererek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine layık bir sağlık hizmeti sunmayı, onların hatıralarına sahip çıkmayı ve şehit ailelerinin her zaman yanında olmayı ve dualarına mazhar olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.