Niğde polisi Narkonokta etkinliklerinde 2 bin 301 kişiye uyuşturucu bilgisi verdi

Niğde polisi Narkonokta etkinliklerinde 2 bin 301 kişiye uyuşturucu bilgisi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle uyuşturucuyla mücadele etti. Bu kapsamda 17 etkinlikte 2 bin 301 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 17 etkinlikte, 2 bin 301 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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