Niğde Sazlıca'da 25 yaşındaki genç, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Sazlıca'da 25 yaşındaki gençten bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri genci evinde hareketsiz buldu; genç hayatını kaybetti.
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.
Sazlıca beldesindeki bir evde yaşayan K.D'den (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin evde hareketsiz bulduğu K.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
K.D'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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