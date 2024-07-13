Niğde Valisi Cahit Çelik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla terör örgütü FETÖ'nün alçak darbe girişimini hatırlatarak, milletin birlik ve beraberlik içinde demokrasiye sahip çıktığını vurguladı. Çelik, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda edenleri saygıyla anıyor.

13.07.2024 13:06
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da milli iradeye yönelik alçak darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

O gece milletin, ülkenin bölünmez bütünlüğü, istiklali ve istikbali için kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek vücut olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kahraman milletimiz, kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş, tankın, topun, helikopterlerin ve uçağın karşısında canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bugün bize düşen en önemli görevse 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişimini gelecek nesillerimize unutturmadan şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan topraklarımızı aynı inanç ve azimle korumak. Başta hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Niğde'nin gururu ve kahraman evladı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Valisi Cahit Çelik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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