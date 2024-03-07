Niğde Valisi Cahit Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelik, mesajında, Türk kadınına verilen hakların Cumhuriyetin önemli kazanımlarından olduğunu belirtti.
Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi alanlarda büyük başarılar ortaya koyan kadınların annelik gibi manevi görevinin yanı sıra toplumda söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşadıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:
" Türkiye, kadın hakları alanında öncü bir ülke olarak özgün bir deneyime sahip. Hiç unutulmamalıdır ki modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleriyle eşleri olmak üzere dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."
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Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir.
Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenledi. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, MHP İlçe Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimlerin katıldığı açılış töreninde, kursiyerlerin eserleri sergilendi ve katılımcılara bilgi verildi. Sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
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Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, meclis üyelerine teşekkür etti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.
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