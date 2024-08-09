Niğde Valisi Cahit Çelik, YKS'te ilk 1000'e giren öğrencileri kutladı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik, YKS'te ilk 1000'e giren öğrencileri kutladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren öğrencileri kutladı. Vali Çelik, öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti ve üniversite hayatlarında başarılar diledi.

09.08.2024 12:04
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren öğrencileri kutladı.

Vali Cahit Çelik, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı salonunda, YKS'de ilk bine giren 17 öğrenciden 14'ünü kabul ederek, öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle sohbet etti.

Öğrencileri tebrik eden Çelik, kendileriyle aileleri ve öğretmenleriyle gurur duyduklarını anlattı.

Çelik, üniversitenin insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi üniversiteyi, bölümü okursanız okuyun öncelikle tek gayeniz iyi insan olmak olsun. Çünkü akademik olarak çok ciddi bir başarı gösterebilirsiniz, Türkiye'de çok iyi bir üniversitede okuyabilirsiniz ama eğer insani, ahlaki değerleri taşımıyorsanız onun bir anlamı yok. İyi insanlar hem topluma hem insanlığa güzel katkı yapıyorlar. Üniversitede ailenizden biraz uzakta olacaksınız. Naçizane tavsiyem çevrenize dikkat edin. Sizi kötü alışkanlığa sürükleyecek, kötü yollara götürecek insanlardan lütfen uzak durun. Başarılarınız daim olsun. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında inşallah ülkemizin bayrağını daha da yükseklere çıkaracak, ülkemizi daha da gururlandıracak nice başarılarınız olacak."

Konuşmasının ardından Vali Çelik, öğrencilere hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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