Nijer'de darbe girişimini kınayan binlerce kişi CNSP'ye destek için meydanlardaydı

Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce kişi, 28-29 Ağustos gecesi yaşanan başarısız askeri kalkışmayı kınamak ve ülkeyi yöneten Vatanı Koruma Ulusal Konseyine (CNSP) destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Ulusun Aktif Güçleri" adlı koalisyonun çağrısıyla binlerce kişi başkentteki Place de la Concertation meydanında toplandı.

Gösteriye CNSP ve hükümet üyeleri, Niamey bölge yönetiminin yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göstericiler, askeri kalkışmayı kınayarak ülkede barışın, ulusal birliğin ve egemenliğin korunması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani lehine sloganların atıldığı gösteride, bazı katılımcılar Tiani'nin fotoğraflarının bulunduğu kıyafetler giydi.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou, gösteride yaptığı konuşmada, Nijer halkının birlik içinde olduğunu ve ülkenin egemenliğini savunma kararlılığını göstermek istediklerini söyledi.

Seydou, Nijer halkının ülkenin içinde bulunduğu tarihi sürecin bilincinde olduğunu belirterek, 28-29 Ağustos'ta yaşanan olaylar karşısında halkın gösterdiği tepkiyi ve güvenlik güçlerinin müdahalesini övdü.

Nijer'in egemenliğinin ulusal bir kültür haline getirilmesi gerektiğini belirten Seydou, Burkina Faso ve Mali'nin olayların ardından verdiği desteğin Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES) ülkeleri arasındaki kader ortaklığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Gösteri, Nijer milli marşı ile Sahel Devletleri Konfederasyonunun marşının okunmasıyla sona erdi.

Niamey'deki askeri kalkışma

Başkent Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'ndaki 101 Nolu Hava Üssü ve başkentin bazı stratejik noktalarında silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu.

Nijer Savunma Bakanlığı, askeri kurallara uymayan bir grup askerin 101 Nolu Hava Üssü'ndeki bazı askerleri alıkoymaya çalıştığını ve başkentin bazı stratejik noktalarına ateş açtığını açıklamıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri kalkışmanın bastırıldığı ve hedef alınan noktaların kontrolünün yeniden sağlandığı bildirilmişti.

Olaylarda 3'ü Cumhurbaşkanlığı Muhafızı olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.