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Nijer'de eski Cumhurbaşkanı Bazum'un oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijer'de eski Cumhurbaşkanı Bazum'un oğlu serbest bırakıldı

Nijer'de temmuzdaki askeri darbeden bu yana ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un oğlu Salem Mohamed Bazum, geçici olarak serbest bırakıldı. Askeri mahkeme, 'devlete komplo kurmakla' suçlanan Salem Mohamed Bazum'un geçici olarak serbest bırakıldığını duyurdu. 23 yaşındaki oğul Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana babası ve annesiyle Niamey'deki konutlarında ev hapsinde tutuluyordu.

Nijer\'de eski Cumhurbaşkanı Bazum\'un oğlu serbest bırakıldı
09.01.2024 - 00:17,
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Nijer'de temmuzdaki askeri darbeden bu yana ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un oğlu Salem Mohamed Bazum, geçici olarak serbest bırakıldı.

Askeri mahkeme, "devlete komplo kurmakla" suçlanan Salem Mohamed Bazum'un geçici olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

23 yaşındaki oğul Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana babası ve annesiyle Niamey'deki konutlarında ev hapsinde tutuluyordu.

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Salem, Nijer, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijer'de eski Cumhurbaşkanı Bazum'un oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika
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