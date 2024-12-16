Nijer'de İki Saldırıda 39 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijer'de İki Saldırıda 39 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijer'in batısında gerçekleşen iki ayrı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirdi, ailelere başsağlığı dilendi.

16.12.2024 10:11
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NIAMEY, 16 Aralık (Xinhua) -- Nijer'in batısında meydana gelen iki ayrı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Nijer Silahlı Kuvvetleri'nin cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tillabery bölgesinde yer alan Kokorou'da 18, Libiri'de ise 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Libiri ve Kokorou bölgelerindeki iki korkunç saldırı gerçekleşti. Savunma ve güvenlik güçlerinin aralıksız operasyonlarıyla köşeye sıkışan suçlular, savunmasız sivillere korkakça saldırdı. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk da var. Bu barbarca eylemler karşısında derin öfke duyduklarını belirten yetkililer, yaslı ailelere başsağlığı dileyerek onlarla dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Faillerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alma kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların gerçekleştiği Libiri ve Kokorou, Nijer'in Mali ve Burkina Faso ile sınırlarını paylaştığı "üç sınır" diye adlandırılan bölgede yer alıyor. Son yıllarda cihatçı grupların saldırılarının yoğun yaşandığı bölge güvensizlikle anılan bir yer haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Nijer, Son Dakika

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