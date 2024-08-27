Nijer'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Başkent Yolları Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Nijer'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Başkent Yolları Ulaşıma Kapandı

Nijer'de devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Niamey'e giden yollar seller tarafından ulaşıma kapatıldı. Yağışlar sonucu birçok yol hasar gördü, evler ve okullar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.

27.08.2024 18:18
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Nijer'de şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle başkent Niamey'e giden yollar ulaşıma kapandı.

Ülke basınındaki habere göre, pazar gününden beri devam eden şiddetli yağışlar sellere neden olarak ana yollarda hasara yol açtı.

Başkent Niamey'e giden ana yol hasar görürken diğer iki yol ise su altında kaldı.

Seller, Niamey'de birçok yolu ulaşıma kapattı ve şehirde yakıt başta temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksaklıklara neden oldu.

Nijer'de hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, 137 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Seller nedeniyle 15 binden fazla ev ve yaklaşık 40 okul hasar gördü, binlerce hayvan telef oldu.

Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijer'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Başkent Yolları Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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