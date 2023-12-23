Fransız askerleri Nijer\'den çekildi

Nijer'de askerlerin yönetime el koymasından bu yana Fransa ile gerilimin her geçen gün arttığı Nijer'deki Fransız askerleri ülkeden çekildi.

FRANSIZ ASKERLERİ NİJER'DEN AYRILDI

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda Fransa'ya dönerken kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı. Fransız askerleri, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünü, düzenlenen törenle Nijer makamlarına teslim etti. Fransız askerlerinin ayrılışını kutlamak isteyen Nijerliler de askeri üste toplanarak kutlama yaptı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI

Öte yandan Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle Büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" gerekçesiyle 22 Aralık itibarıyla kapatıldı.