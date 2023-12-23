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Fransız askerleri Nijer'den çekildi - Son Dakika
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Fransız askerleri Nijer'den çekildi

Fransız askerleri Afrika ülkesi Nijer'den ayrıldı. Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de kapatıldı.

23.12.2023 - 00:47,  Güncelleme: 01:12
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Nijer'de askerlerin yönetime el koymasından bu yana Fransa ile gerilimin her geçen gün arttığı Nijer'deki Fransız askerleri ülkeden çekildi.

Nijer'deki Fransız askerleri ülkeden çekildi

FRANSIZ ASKERLERİ NİJER'DEN AYRILDI

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda Fransa'ya dönerken kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı. Fransız askerleri, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünü, düzenlenen törenle Nijer makamlarına teslim etti. Fransız askerlerinin ayrılışını kutlamak isteyen Nijerliler de askeri üste toplanarak kutlama yaptı.

Nijer'deki Fransız askerleri ülkeden çekildi

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI

Öte yandan Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle Büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" gerekçesiyle 22 Aralık itibarıyla kapatıldı.

Nijer'deki Fransız askerleri ülkeden çekildi

NE OLMUŞTU?

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı. Büyükelçi Itte, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı. Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Paris ile askeri iş birliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti.

Fransız askerleri Nijer\'den çekildi
Kaynak: AA
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