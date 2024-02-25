Nijer İletişim Bakanı: Türkiye ile medya ve kültürel ilişkiler güçlendirilmeli

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Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou, Türkiye ile ülkesi arasındaki medya ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Raliou, Kayıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile yaptığı görüşmede, Kayı Tv'nin Afrika kıtasına yönelik yayın stratejileri, içerikleri ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Kaya, Kayı Tv'nin nisan ayının ortalarında gerçekleştirilecek büyük bir lansman ile resmi yayın hayatına başlayacağını duyurarak ayrıca, televizyonun yayımlayacağı içerikler arasında Türk-Afrika yapımı ortak diziler, filmler, belgeseller ve çeşitli programlar olacağının altını çizdi.

Kayı Tv Genel Yayın Yönetmeni Turan Kışlakçı da Afrika ile Türkiye arasında kurulacak dostane ilişkilerde kültürel bağların önemini vurgulayarak, bu yöndeki çalışmaların, iki kıta arasındaki anlayış ve işbirliğini derinleştireceğini belirtti.

Bakan Raliou ve Kayıoğlu Holding yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede de Türkiye ve Nijer arasındaki medya ve kültürel ilişkilere yönelik müşterek işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Raliou, Türkiye ile Nijer arasındaki medya ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini söyleyerek, Kayı TV'nin yayın hayatına adım atacak olmasını bu anlamda "önemli bir adım" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.