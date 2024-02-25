Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou, Türkiye ile ülkesi arasındaki medya ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Raliou, Kayıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile yaptığı görüşmede, Kayı Tv'nin Afrika kıtasına yönelik yayın stratejileri, içerikleri ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.
Kaya, Kayı Tv'nin nisan ayının ortalarında gerçekleştirilecek büyük bir lansman ile resmi yayın hayatına başlayacağını duyurarak ayrıca, televizyonun yayımlayacağı içerikler arasında Türk-Afrika yapımı ortak diziler, filmler, belgeseller ve çeşitli programlar olacağının altını çizdi.
Kayı Tv Genel Yayın Yönetmeni Turan Kışlakçı da Afrika ile Türkiye arasında kurulacak dostane ilişkilerde kültürel bağların önemini vurgulayarak, bu yöndeki çalışmaların, iki kıta arasındaki anlayış ve işbirliğini derinleştireceğini belirtti.
Bakan Raliou ve Kayıoğlu Holding yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede de Türkiye ve Nijer arasındaki medya ve kültürel ilişkilere yönelik müşterek işbirliği imkanları masaya yatırıldı.
Raliou, Türkiye ile Nijer arasındaki medya ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini söyleyerek, Kayı TV'nin yayın hayatına adım atacak olmasını bu anlamda "önemli bir adım" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Nijer İletişim Bakanı: Türkiye ile medya ve kültürel ilişkiler güçlendirilmeli - Son Dakika
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?