Nijerya, 12 AH-1Z Viper tedariki için ABD'de düzenlenen imza törenine katıldı - Son Dakika
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Nijerya, 12 AH-1Z Viper tedariki için ABD'de düzenlenen imza törenine katıldı

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Nijerya, terör örgütleri ve silahlı çetelerle mücadele için ABD'den 12 AH-1Z Viper taarruz helikopteri tedarik edecek. Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Sunday Aneke, ABD'deki imza töreninde helikopterlerin operasyonel kapasiteyi artıracağını belirtti.

Güvenlik sorunlarının devam ettiği Nijerya, terör örgütleri ve silahlı çetelerle mücadele kapsamında 12 adet AH-1Z Viper tipi taarruz helikopteri satın alacak.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Komutanı Hava Mareşal Sunday Aneke başkanlığındaki Nijerya heyeti, ABD'nin Teksas eyaletindeki Amarillo kentinde düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, Nijerya ile ABD arasındaki savunma işbirliği programı kapsamında AH-1Z Viper helikopterlerinin tedarikine ilişkin "beam signing" olarak adlandırılan imza töreni gerçekleştirildi.

Aneke, törende yaptığı konuşmada, AH-1Z Viper helikopterlerinin tedarikinin Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artıracağını belirtti.

Helikopterlerin, NAF'ın daha profesyonel ve göreve hazır bir güç oluşturma hedefinin yanı sıra kara unsurlarıyla koordineli şekilde yürütülen operasyonlara katkı sağlayacağını ifade eden Aneke, yeni kazanılan kabiliyetlerin ülkenin güvenlik hedeflerine yönelik operasyonel sonuçlara dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti.

NAF, 6 gün önce 5 yeni helikopter teslim almıştı

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele için Türkiye ve ABD'den savaş helikopterleri satın almıştı.

NAF, AH-1Z Viper programındaki gelişmeden 6 gün önce 5 helikopteri daha envanterine katmıştı.

Bu helikopterlerin, Nijerya'nın hava gücünün modernizasyonu ve güvenlik tehditlerine karşı operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla tedarik edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüvenlikSavunmaNijeryaGüncelTerörDünyaSon Dakika

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