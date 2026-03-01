Nijerya'da 105 Ceset Bulundu

Nijerya'nın Benue eyaletinde 13 Haziran 2025'te düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında, toplu mezarlarda 105 cesedin bulunduğu bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Benue eyaletine bağlı Yelwata bölgesindeki toplu mezarlarda 105 ceset bulundu.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, toplu mezarların polis koruması altında yapılan incelemeler sonucu belirlendiği aktarıldı.
Olayla bağlantılı 9 şüpheli hakkında davanın 2 Şubat'ta Federal Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlandığı aktarılan açıklamada, duruşmaya başkanlık eden Joyce Abdulmalik'in adli tıp bulgularının yargılama sürecindeki önemine dikkati çektiği ifade edildi.
Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Benue eyaletine bağlı Yelwata bölgesinde 13 Haziran 2025'te düzenlenen silahlı saldırı, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.
