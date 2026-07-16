Nijerya'da 15 Temmuz Paneli - Son Dakika
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Nijerya'da 15 Temmuz Paneli

Nijerya\'da 15 Temmuz Paneli
16.07.2026 21:34
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Abuja'da düzenlenen panelde, 15 Temmuz'un önemi ve FETÖ'nün darbe girişimi tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da panel gerçekleştirildi.

"Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" panel serisinin Nijerya ayağı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler, gazeteciler, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli bir araya geldi.

Panelde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile Türk milletinin milli iradeye sahip çıkarak ortaya koyduğu demokratik direniş farklı yönleriyle ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın video mesajının gösterimiyle başlayan etkinlikte, "İrade Bizim Zafer Bizim" temalı 15 Temmuz videosu da izletildi.

Moderatörlüğünü SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş'ın yaptığı panelde, Türkiye-Nijerya Mezunları Derneği Başkanı Dr. Mohammed Bawa Gummi, Nijerya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Temsilcisi Fatih Erkin Mahdum, Muslim News Nigeria Temsilcisi Racheed Abubakar ve Nijerya Skyline Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zainul Abideen Jibril konuşmacı olarak yer aldı.

SETA Araştırmacısı Demirtaş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan bir darbe girişimi olmakla beraber demokrasi, milli irade ve anayasal düzenin korunmasına ilişkin uluslararası düzeyde önemli dersler barındıran bir tecrübe olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadele ve demokratik dayanıklılık alanlarında edindiği deneyimin benzer tehditlerle karşı karşıya bulunan ülkeler açısından önemli bir referans oluşturduğunu söyleyen Demirtaş, demokratik kurumların korunmasında toplumsal dayanışma ile stratejik iletişimin kritik rol oynadığına dikkati çekti.

-? ?"Demokrasi, stratejik iletişim ve işbirliği" vurgusu

Panelde konuşan Türkiye-Nijerya Mezunları Derneği Başkanı Gummi de 15 Temmuz tecrübesinin, kriz dönemlerinde demokratik meşruiyetin korunması, kurumsal işleyişin güçlendirilmesi ve stratejik iletişimin etkin kullanımı bakımından önemli dersler sunduğunu dile getirdi.

Bu yaklaşımın terörizmle mücadele eden ülkeler için yol gösterici nitelik taşıdığını vurgulayan Gummi, demokratik kurumların güçlendirilmesinin güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

YEE Temsilcisi Mahdum, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu ortak iradenin, demokratik düzenin korunmasında belirleyici rol oynadığını, bu tarihi deneyimin anayasal meşruiyet ile toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Muslim News Nigeria Temsilcisi Abubakar da 15 Temmuz sürecinde dezenformasyonun ve uluslararası medyada üretilen yanlış anlatıların olayların doğru anlaşılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Kriz dönemlerinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından güvenilir kaynaklara dayalı sorumlu habercilik ile doğrulama mekanizmalarının hayati önem taşıdığını ifade eden Abubakar, medya kuruluşlarının doğru bilgiye erişimde kritik rol üstlendiğini söyledi.

Nijerya Skyline Üniversitesi Öğretim Üyesi Jibril de 15 Temmuz gecesine Bursa'da bizzat tanıklık ettiğini aktararak, demokratik meşruiyetin en güçlü güvencesinin vatandaşların ortak iradesi ve kararlılığı olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Nijerya arasında kurumsal dayanıklılık, istihbarat paylaşımı ve toplum-devlet güvenini güçlendirmeye yönelik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Jibril, bu alanlarda ortak çalışmaların iki ülke açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Programda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu, "15/07 Şafak Vakti" belgesel filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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