Nijerya Polis Gücü, 16 askerin öldürülmesiyle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Nijerya Polis Gücü, Delta eyaletinde 17 Mart'ta 16 askerin öldürülmesiyle bağlantılı 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı yazılı açıklamada, Delta eyaletinde olaya ilişkin ordu ve polis işbirliğinde operasyonların devam ettiğini, 8 kişinin yakalandığını ve soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.
Öte yandan, saldırıyla bağlantılı aranan İjaw bölge kralının teslim olduğu duyuruldu.
Delta eyaletinde 16 askerin öldürülmesi
Nijerya'nın Delta eyaletinde 17 Mart'ta barış koruma görevindeki askerlere yönelik saldırıda, aralarında iki binbaşı ve bir yüzbaşının bulunduğu 16 asker hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı hangi grubun düzenlediğine ilişkin bilgi verilmemişti.
Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, faillerin yakalanması amacıyla talimat vermişti.
Askerler, saldırının ardından Güney İjaw bölgesinde askerlerin öldürülmesi olayına karıştığı söylenen bir militan liderinin saklandığı iddiasıyla bölgede operasyon düzenlemişti.
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