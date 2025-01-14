Nijerya'da Barış Anlaşması

Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaleti hükümeti, 10 yılı aşkın süredir devam eden şiddeti sona erdirmek amacıyla silahlı çete üyeleriyle barış anlaşması imzaladı.

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu Kaduna'da düzenlenen diyalog toplantısında, eyalet hükümeti ile silahlı çete üyeleri arasında şiddeti sona erdirmek anlaşmaya varıldı.

Barış anlaşması kapsamında Barış ve Uzlaşma Komitesi oluşturularak, devam eden sorunların çözümü için hükümet yetkilileri, toplum liderleri ve silahlı çete üyeleri bir araya getirildi.

Silahlarını bırakan çete üyeleri, topluma yeniden entegre olma isteklerini ifade etti.

Silah bırakan çete üyelerinden İbrahim Bokolo, çete üyelerine, bu barış girişimini desteklemeleri ve süreci tehlikeye atabilecek her türlü eylemden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Barış sürecinin koordinatörü Zubairu AbdulRauf da bu girişimin, diyalog ve anlayışın en karmaşık çatışmaları bile çözebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

AbdulRauf, bu barış modelinin diğer bölgelerde de uygulanabileceğini vurguladı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya'nın kuzeybatısı, son yıllarda silahlı grupların artan saldırılarının odağı haline geldi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) verilerine göre, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasında meydana gelen saldırılarda yaklaşık 615 bin kişi hayatını kaybetti. Kuzeybatı, 200 binden fazla ölümle en fazla can kaybının yaşandığı bölge oldu.