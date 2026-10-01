Nijerya'da Bauchi eyaletinde madende selde 9 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Bauchi eyaletinde madende selde 9 işçi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Bauchi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde maden sahasında mahsur kalan 9 işçi hayatını kaybetti. Bauchi Polis Sözcüsü Nafiu Habib, çok sayıda kişinin yaralı kurtarıldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde maden sahasında şiddetli yağışların yol açtığı selde 9 işçi hayatını kaybetti.

Bauchi Polis Sözcüsü Nafiu Habib, yaptığı açıklamada, eyaletin Alkaleri bölgesine bağlı Nahuta köyünde şiddetli yağışlar sonucu maden sahasında sel meydana geldiğini kaydetti.

Madencilerin çalıştıkları sırada sel nedeniyle mahsur kaldığını belirten Habib, olayda 9 madencinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi.

Habib, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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