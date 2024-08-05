Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları Devam Ediyor

Güncel

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda 681 kişi gözaltına alındı.

Nijerya polisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 1 Ağustos'tan bu yana devam eden protestolarda 681 kişinin şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada da gözaltına alınan kişiler arasında 50 gazetecinin bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, hafta sonu düzenlenen protestolarda, polisin protestoculara karşı mermi, göz yaşartıcı gazla ateş açtığı öne sürüldü.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, dün ulusa sesleniş konuşmasında, protestolara son verilmesi gerektiğini belirterek, protestocuları diyalog yöntemini seçmeye çağırmıştı.

Protestocular ise taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Protestolarda en az 17 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda bina kundaklandı.

Protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.