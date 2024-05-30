Nijerya'da Biafra Yerli Halkları (IPOB) Üyelerinin Saldırısında 2 Asker Öldü - Son Dakika
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Nijerya'da Biafra Yerli Halkları (IPOB) Üyelerinin Saldırısında 2 Asker Öldü

Nijerya\'da Biafra Yerli Halkları (IPOB) Üyelerinin Saldırısında 2 Asker Öldü

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyelerinin düzenlediği saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi. Aba bölgesinde IPOB'un elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen 'evde kal' eyleminde sokağa çıkan askerler örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kanu, 15 suçtan yargılanıyor ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebiyle dava devam ediyor.

30.05.2024 17:12
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Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyelerinin düzenlediği saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Aba bölgesinde IPOB'un elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "evde kal" eyleminde sokağa çıkan askerler örgüt üyelerinin saldırısına uğradı.

Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

IPOB, ülkenin güney bölgesindeki eyaletlerde, Kanu'nun serbest bırakılmasına yönelik baskı oluşturmak amacıyla "evde kal" adı altında eylem düzenleyerek halkın bazı günlerde sokağa çıkmasını engelliyor.

Kanu 15 suçtan yargılanıyor

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest kaldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olaylar sonrasında IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 ayrı suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de Kanu'ya yönelik 7 suçlamanın ve davanın düşürülerek serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Biafra Yerli Halkları (IPOB) Üyelerinin Saldırısında 2 Asker Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Biafra Yerli Halkları (IPOB) Üyelerinin Saldırısında 2 Asker Öldü - Son Dakika
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