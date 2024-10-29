Nijerya'da Boko Haram'a Hava Operasyonu

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Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF) ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

NAF Sözcüsü Olusola Akinboyewa, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinin Bula Marwa bölgesindeki iki noktaya, Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı sırada hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Akinboyewa, operasyonlarda aralarında örgütün elebaşlarının da olduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.