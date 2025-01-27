Nijerya'da Boko Haram'a Operasyon: 70 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a Operasyon: 70 Terörist Öldürüldü

Borno'daki operasyonlarda Boko Haram'ın 70 teröristi etkisiz hale getirildi, 22 asker yaşamını yitirdi.

27.01.2025 00:46
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 70 terörist öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 16-25 Ocak'ta Borno eyaletine bağlı Tumbuktu bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 3 örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, operasyonlarda 22 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'a Operasyon: 70 Terörist Öldürüldü - Son Dakika

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