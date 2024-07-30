Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 8 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu ve ülkenin sınır komşularında da saldırılar gerçekleştirdi.

30.07.2024 01:45
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü.

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Boko Haram'ın Borno eyaletindeki karakola düzenlediği saldırının ardından teröristlere karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Boko Haram üyelerinin, dün Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki karakola düzenlediği saldırıda bir polis ve bir kadın yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 8 terörist öldürüldü - Son Dakika

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