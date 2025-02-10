Nijerya'da Çatışma: 19 Ölü

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Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde, iki rakip grup arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 5 Şubat'ta Rivers eyaletine bağlı Obelle bölgesinde 7 kişinin öldürülmesinin ardından dün "Icelanders" ve "Deybam" adlı rakip gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve onlarca kişi korkudan evlerini terk etti.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko, yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerinden alınan vergilerle ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti.

Iringe-Koko, bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.