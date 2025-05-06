Nijerya'nın Bauchi eyaletinde silahlı çete üyeleriyle yerel güvenlik güçlerinin arasında çıkan çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bauchi'nin Alkaleri bölgesinde silahlı çete üyeleri sivillere saldırı düzenledi, ardından yerel güvenlikçilerle aralarında çatışma çıktı.
Çatışmada, 9 yerel güvenlikçi ve 11 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan, çatışmada 5 çete üyesi öldürüldü, birçok çete üyesi yaralı halde kaçtı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Çatışma: 20 Ölü - Son Dakika
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