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Nijerya'da çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde yerel güvenlik güçleriyle silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü. Birnin Gwari bölgesindeki Katakaki Ormanı'nda gerçekleşen çatışmada çok sayıda çete üyesi de yaralandı. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele etmektedir.

Nijerya\'da çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü
04.01.2024 - 00:57,
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, yerel güvenlik güçleriyle silahlı çete üyeleri arasında yaşanan çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Birnin Gwari bölgesindeki Katakaki Ormanı'nda yerel güvenlik güçleriyle silahlı çete üyeleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü, çok sayıda çete üyesi yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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