Nijerya\'da çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, yerel güvenlik güçleriyle silahlı çete üyeleri arasında yaşanan çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Birnin Gwari bölgesindeki Katakaki Ormanı'nda yerel güvenlik güçleriyle silahlı çete üyeleri arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada 40 çete üyesi öldürüldü, çok sayıda çete üyesi yaralandı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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