Nijerya'da DEAŞ Operasyonu: 50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da DEAŞ Operasyonu: 50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

03.06.2026 14:45
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Nijerya ordusu, Borno'da düzenlediği operasyonlarda ISWAP'a ait 50'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 50'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya ordusu, "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında Borno eyaletine bağlı Kirta ve Arika Ciki bölgelerinde terör örgütü ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında ISWAP'ın çok sayıda elebaşının da bulunduğu 50'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Askeri kaynaklar, sürdürülen hava operasyonları nedeniyle örgüt mensuplarının göl ve ada bölgelerindeki sığınaklarını terk ederek ana karaya çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da DEAŞ Operasyonu: 50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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