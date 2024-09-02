Nijerya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 192 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 192 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da haftalardır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 192'ye ulaştı. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı, 29 eyalette sel felaketi yaşandığını ve 107 bin 600 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler ise, Afrika'nın batısı ve ortasında aşırı yağışlardan yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiğini açıkladı.

02.09.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da haftalardır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 192'ye yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Ezekiel Manzo, yaptığı açıklamada, devam eden aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin 29 eyaletinde sellerin meydana geldiğini belirtti.

Manzo, "Acil Durum Operasyon Merkezimizden aldığım bilgiye göre seller nedeniyle ölenlerin sayısı 192'ye çıktı." dedi.

NEMA'dan yapılan açıklamada, şu ana kadar ciddi sel felaketlerinin çoğunun ülkenin kuzeyinde yaşandığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve 107 bin 600 hektar tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Afrika'nın batısı ve ortasında iki aydır süren aşırı yağışlardan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Nijerya, Güncel, Dünya, Nijer, Tarım, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 192 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 192 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement