Nijerya'da difteri tedavisi antitoksin kıtlığı nedeniyle kısıtlandı, MSF uyardı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Nijerya'nın kuzeyinde etkisini sürdüren difteri salgınında, hastalığın tedavisinde kullanılan difteri antitoksini stoklarının kritik seviyelere gerilediği uyarısında bulundu.

MSF tarafından yapılan açıklamada, ülkede salgınla mücadele eden sağlık ekiplerinin, difteri antitoksini tedarikindeki yetersizlik nedeniyle hastalara uygulanan tedaviyi kısıtlamak zorunda kaldığı belirtildi.

Hastalığın ölümcül komplikasyonlara yol açabilen toksinini etkisiz hale getiren antitoksin stoklarının tehlikeli derecede azaldığına dikkat çekilen açıklamada, federal ve eyalet yetkililerine, bağışçılara ve uluslararası ortaklara acil ilaç ve aşı desteği sağlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca ilaç ve aşıların limanlardaki gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve salgından etkilenen topluluklara zamanında ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

MSF Nijerya Tıbbi Koordinatörü David Kizito, ilaç sıkıntısının özellikle ağır durumdaki hastaların tedavisini tehlikeye atabileceğini belirterek, "Stoklarımız tehlikeli derecede azaldı. Salgın devam ederken çocukları tedavi edememe ve hayat kurtaramama riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ülkede, bu yıl 7 Kasım itibarıyla 28 bin 151 difteri vakası kaydedildi, hastalık nedeniyle 1126 kişi hayatını kaybetti.

Kano eyaletinde yatılı okulda difteri vakaları

Nijerya'nın Kano eyaletinde, 2 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir yatılı okulda da difteri vakaları tespit edilmişti.

Kano Eyalet Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, salgına müdahale çalışmalarının başlatıldığı belirtilerek, şüpheli temaslılara ilaç uygulandığı ve diğer öğrencilerin hastalık konusunda bilgilendirildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, öğrencilerin ortak konaklama ve kullanım alanlarını paylaştığı yatılı okulların, hastalığın bulaşma riskini artırması nedeniyle salgın açısından özel risk taşıdığına işaret edilmişti.

Nijerya'da 2022-2025 döneminde 42 binden fazla difteri vakası görülmüş, salgında yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan vakalar nedeniyle ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Ağırlıklı olarak boğaz ve burun bölgesini etkileyen hastalık; ateş, boğaz ağrısı ve solunum yollarında kalın bir zar oluşumuna neden olabiliyor. Ağır vakalarda bakterinin ürettiği toksin, kalp, sinir sistemi ve böbreklerde hasara yol açarak ölümle sonuçlanabiliyor.

Aşıyla önlenebilen hastalıkta erken teşhis ve zamanında uygulanan antitoksin tedavisi hayati önem taşıyor.