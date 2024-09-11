Nijerya'da düzenlenen Pan-Afrika Yapay Zeka Konferansı'na 30 ülkeden temsilciler katıldı - Son Dakika
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Nijerya'da düzenlenen Pan-Afrika Yapay Zeka Konferansı'na 30 ülkeden temsilciler katıldı

Nijerya'nın Lagos şehrinde gerçekleştirilen 2024 Pan-Afrika Yapay Zeka Konferansı'na, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden teknoloji liderleri, akademisyenler, politikacılar ve girişimciler katıldı. Konferansta yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ortaya çıkan fırsatlar ve zorluklar ele alındı.

11.09.2024 12:50
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Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenen 2024 Pan- Afrika Yapay Zeka Konferansı'na, Afrika'daki 30 ülkeden temsilciler katıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD ile ortak düzenlenen konferansta Afrika'nın birçok ülkesinden teknoloji liderleri, akademisyenler, politikacılar ve girişimciler, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ortaya çıkan fırsatları ve zorlukları tartışmak üzere bir araya geldi.

30 Afrika ülkesinden temsilcinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Bosun Tijani, "dijital dönüşüm sürecinin kapsayıcı, eşitlikçi ve insan odaklı" olmasını sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

Nijerya'nın yapay zeka girişimleri için fon oluşturduğunu söyleyen Tijani, "Yapay zekayı kolektif yararımıza kullanabilmemiz için yaklaşımımızda bilinçli ve işbirlikçi olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Nijerya, Afrika, Güncel, Lagos, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da düzenlenen Pan-Afrika Yapay Zeka Konferansı'na 30 ülkeden temsilciler katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da düzenlenen Pan-Afrika Yapay Zeka Konferansı'na 30 ülkeden temsilciler katıldı - Son Dakika
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